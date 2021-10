Arbeitskräfte werden knapp - Hohe Lohnsteigerungen erwartet

Die Löhne in Deutschland könnten in den kommenden Jahren nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) stark steigen. Es seien sogar "übermäßig hohe" Lohnsteigerungen für Beschäftigte zu erwarten, sagte IfW-Chef Gabriel Felbermayr der "Bild"-Zeitung. "Im Durchschnitt sind."Ein wichtiger Faktor sei dabei die Situation auf demDie Lage für Arbeitnehmer sei so gut wie seit 30 Jahren nicht mehr. Branchen in der Industrie oder im Handwerk leiden bereits jetzt unter einem Mangel an qualifizierten Kräften, das gilt auch für den Ausbildungsmarkt...Ein weiterer Grund für das starke Lohnplus in den nächsten Jahren liegt laut Felbermayr in der demographischen Entwicklung in Deutschland.: "Die Firmen werden deshalb um Beschäftigte so stark wie seit Jahrzehnten nicht buhlen."...