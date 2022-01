Annalena Baerbock will Deutschland auf einen gefährlichen Irrweg führen

Die Welt der zwanziger Jahre ist ein unbehauster Ort, weshalb es für Deutschland zwei absolute Prioritäten gibt: die Sicherung des Friedens und die Wahrung seiner politischen und wirtschaftlichen Interessen. Die beiden Forderungen stehen in Konkurrenz zueinander, was Berlin in den nächsten Jahren zu einigen unangenehmen Entscheidungen zwingen wird.Für eine wertegeleitete Aussenpolitik und die Durchsetzung westlicher Vorstellungen von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit wird deutlich weniger Raum bleiben als in der goldenen Ära nach dem Fall der Berliner Mauer. Die Welt hat sich verändert, aber das Auswärtige Amt macht unter der neuen Leitung Politik für die alte Welt.Die Grünen und ihre Aussenministerin gehören zu den letzten Mohikanern, die sich an der Idee der liberalen Weltordnung festklammern, jenem mit Werten und Waffen gleichermassen betriebenen Feldzug für Demokratie und Marktwirtschaft. Annalena Baerbock als unfreiwillige Erbin von George Bush: Die Geschichte hält manches Paradox bereit...