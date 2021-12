Ampel-Koalition ermöglicht der AfD den Vorsitz des Innenausschusses und damit künftig die Sitzungen des Innenausschusses zu leiten – Der AfD-Politiker Gottfried Curio ist im Gespräch

Die Vorsitzendenposten in den Ausschüssen werden nach der Größe der Fraktionen vergeben. Dies geschieht in mehreren Runden, wobei die Fraktionen nacheinander zugreifen dürfen - die größte zuerst. Der größten Oppositionsfraktion - jetzt die CDU/CSU - steht traditionell der Vorsitz im Haushaltsausschuss zu. Vor der AfD waren in der ersten Runde noch SPD, Grüne und FDP am Zug. Keine andere Fraktion entschied sich für den Innenausschuss…