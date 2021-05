800.000 Fachkräfte für die Klimaneutralität gesucht – Woher sollen sie kommen? Aus Afrika und dem Orient?

Als besonders herausfordernd gilt, dass 40 Prozent des Arbeitskräftebedarfs für die Klimaneutralität auf Berufsgruppen entfallen, in denen die Bundesagentur für Arbeit schon jetzt einen Mangel an Fachkräften, Spezialisten und Experten festgestellt hat. Der größte Teil betrifft die Rohstoffgewinnung und Fertigung, gefolgt von Architektur, Vermessungs- und Gebäudetechnik. Ein weiteres Fünftel der relevanten Arbeitsplätze soll in Digitalisierungsberufen entstehen.Zu den wichtigsten „Klimaberufen“ überhaupt zählen der Studie zufolge Bürotätigkeiten, Maschinenbau- und Betriebstechnik, Hochbau, Unternehmensstrategie und Logistik…70 Milliarden Euro Investitionen pro JahrDas Papier orientiert sich beim Mittelbedarf an Untersuchungen der Boston Consulting Group und des Instituts Prognos, wonach jedes Jahr rund 70 Milliarden Euro aufgewendet werden müssen. „Bei der Umsetzung dieser Investitionen für ein klimaneutrales Deutschland könnte es zu Engpässen an Arbeitskräften kommen“, warnen die Autoren Jürgen Blazejczak und Dietmar Edel, die früher am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW gearbeitet haben. Demzufolge wird das meiste Geld in die wachsende Umweltverträglichkeit von Haushalten, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen fließen, knapp 690 Milliarden Euro oder 32 Prozent der Gesamtaufwendungen. Es folgen der Verkehr mit 655 Milliarden Euro vor, die Energie mit 580 und die Industrie mit 229 Milliarden Euro bis 2050…Man müsse jetzt die Weichen dafür im Handwerk und an den technischen Hochschulen stellen…