24-jähriger Somalier, wahrscheinlich ein Schutzbedürftiger, läuft mit Messer durch die Innenstadt - Mindestens drei Tote und fünf Schwerstverletzte - 5-jähriger Junge unter den Opfern, der Vater tot

Von dort rannte der Täter in eine Sparkasse und auf die Straße. Zeugen berichten, dass er wahllos auf Passanten einstach. Mindestens drei Menschen starben, alle in der Woolworth-Filiale. Fünf weitere wurden schwer verletzt – zwei befinden sich nach BILD-Informationen in akuter Lebensgefahr. Und es gibt weitere Verletzte – darunter Menschen, die den Messer-Mann mutig stoppen wollten. Unter den Opfern befinden sich hauptsächlich Frauen.