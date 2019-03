Weltsensation - Das erste Exemplar....

, so der Wissenschftliche Name für Schimöwe, wurde heute in den frühen Morgenstunden auf einer Lichtung eines Hochgebirgsregenwaldes Ugandas gesichtet. Unter Leitung einer sechsköpfigen europäischen Forschungsgruppe teilte mir Prof. Dr. Dr. Dr. h.c F.J. Hammelfleisch-Büchsenmacher mit, dass schon seit geraumer Zeit die Annahme gesteht, dass der Panleo entgegen einhelliger Meinung wohl nicht ausgestorben ist, sondern sich genau hier, wo er heute gesichtet wurde, noch in einer kleinen Population vorkommt. Einig sei man sich unter Experten noch nicht, ob es sich bei den Schimöwen um eine Gruppe oder um ein Rudel handelt. Man geht davon aus, dass man schon in kürzester Zeit Erfolge erzielen kann und ein oder mehrere Exemplare für Forschungszwecke einfangen kann. Bis jetzt fehle es aber noch an der Fangberechtigung seitens der zuständigen Behörde.