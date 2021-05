Was hat der kleine Nachtreiher im Blick?

Aufgrund seiner imposanten Größe und der attraktiven Blätter kommt das Mammutblatt in Einzelstellung auf Freiflächen besonders gut zur Geltung. Meist pflanzt man es in großen Gärten als Solitär auf ausgedehnten Rasenflächen. In kleinen Gärten kann Gunnera aber ebenfalls als gestalterisches Element genutzt werden und anstelle eines Gehölzes für Struktur im Garten sorgen. Sehr typisch ist ein Pflanzplatz am Teichrand, nahe von Wasserstellen oder an Bachläufen.