Und außer Tulpen gab es noch....

Über 30 Vitamine und Spurenelemente, 100 bis 180 Milligramm Kalium und viele andere wertvolle Mineralstoffe wie Phosphor, Kalzium, Magnesium oder Eisen trägt ein durchschnittlich großer Apfel in und unter seiner Schale.Aus zahlreichen Kreuzungen des Wilden Stiefmütterchens mit anderen Arten und Auslesen sind die Garten-Stiefmütterchen entstanden, die von März bis November blühen. Noch relativ neu auf dem Markt sind Miniatur-Stiefmütterchen aus der Kreuzung von Gartenstiefmütterchen und Hornveilchen und gefüllte Formen.Die Kaiserkrone ist eine häufige Zierpflanze in Rabatten und Staudenbeeten. Sie ist eine alte Gartenpflanze des Orients. In Mitteleuropa ist sie seit spätestens 1573 in Kultur. Es gibt zahlreiche Sorten mit gelben, orangefarbenen oder ziegelroten Blüten.Die Stängellose Schlüsselblume steigt in den Südketten der Alpen bis in Höhenlagen von etwa 1500 Metern auf. Die Vorkommen in Deutschland werden in der Roten Liste gefährdeter Arten als gefährdet geführt und im Bundesnaturschutzgesetz als besonders geschützt bezeichnet.