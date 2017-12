Tote Feuersalamander

An der damaligen Fundstelle hatte ich nichts gefunden, also setzte ich meinen Spaziergang fort. Plötzlich sah ich einen Feuersalamander der sich aber nach einigen Minuten, der Beobachtung nicht bewegte, da war für mich klar das er Tod war.Ich schaute mich weiter um, und konnte auf einer Länge von ca. zehn Metern noch drei tote Salamander entdecken.Dieser Tag war für mich von der Empfindung her ein sehr trauriger.