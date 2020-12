Sperber holt sich eine Taube

Schnell machte ich mich auf dem Weg, zu meinem Auto, um die Kamera zu holen. Als ich beim Sperber angekommen bin, ging der Kampf erst richtig los. Die taube versuchte sich loszureißen, es fanden sich mittlerweile zahlreiche Passanten, ein und beobachteten dies.Während beide Vögel eine Pause machten, konnten manche der Schaulustigen bis auf zwei Meter an die Vögel heran, um mit dem Handy Fotos zu machen.Teilweise hat die Taube sich so gewährt, dass sie den Sperber ca. 20 Meter hinter sich herzog. Nach ca. 30 Minuten des Kampfes, ließ der Sperber die Taube los und blieb auf dem Asphalt liegen.Nach 10 Minuten hat der Sperber sich in Position, nahe der schwer verletzten Taube gebracht. Dabei konnte ich erkennen, dass der Sperber so vermute ich ein Bein gebrochen hatte.Einige Personen, die es gesehen haben, rätselten wie dem Sperber geholfen werden kann. Ein junger Mann hatte versucht mehrere Stellen Telefonisch zu erreichen, doch dies führte zu keinem Erfolg. Kurze Hand wurde die Feuerwehr angerufen, nach einiger Zeit des Wartens sind diese gekommen und haben den Sperber in einem Karton gepackt.Wo der Sperber hingebracht wurde, ist mir nicht bekannt.