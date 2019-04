So könnte er heute blühen,

In diesem Jahr ist an der Stelle wo er im letzten Jahr noch stand nur noch ein Stumpf zu sehen. Jetzt könnte man sagen, dass sich in der Gruga genug schöne Bäume befinden, dass in allen Beeten und Ecken es grünt und blüht, doch es quält, wenn etwas fehlt.Dieser Baum ist ein markanter Blickfang im Park gewesen und er fehlt nicht nur mir allein!