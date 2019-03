Sehnsucht nach dem Frühling

O, wie ist es kalt gewordenUnd so traurig, öd' und leer!Raue Winde weh'n von NordenUnd die Sonne scheint nicht mehr.Auf die Berge möcht' ich fliegen,Möchte seh'n ein grünes Tal,Möcht' in Gras und Blumen liegenUnd mich freu'n am Sonnenstrahl;Möchte hören die Schalmeien 1)Und der Herden Glockenklang,Möchte freuen mich im FreienAn der Vögel süßem Sang.Schöner Frühling, komm doch wieder,Lieber Frühling, komm doch bald,Bring' uns Blumen, Laub und Lieder,Schmücke wieder Feld und Wald!Ja, du bist uns treu geblieben,Kommst nun bald in Pracht und Glanz,Bringst nun bald all deinen LiebenSang und Freude, Spiel und Tanz.August Heinrich Hoffmann von Fallersleben(ca. 1827)