Schwierige Recherche

Die ältesten Talsperren Deutschlands sind:Mittlerer Pfauenteich (1298)Gräfingründer Teich (vor 1310)Greifenbachstauweiher (1396)Großer Galgenteich (1465)Filzteich (1485)Oberer Großhartmannsdorfer Teich (1593)Oberer Kiliansteich (1610)Teufelsteich (1696)Birnbaumteich (1699)Wilhelmsthaler See (1712)Oderteich (1722)Älteste Trinkwassertalsperre Deutschlands ist die Eschbachtalsperre in Remscheid (1891). Etwas verwunderlich sind dann folg. Aussagen, die man im Internet findet.Die Panzer-Talsperre in Remscheid wurde zwischen 1891 und 1893 erbaut und ist damit - nach der Remscheider Talsperre -Talsperre Deutschlands.Die Trinkwassertalsperre Einsiedel entstand in den Jahren 1891 bis 1894 und ist somit die älteste Talsperre Sachsens undihrer Art in Deutschland.Die kleinste der Region undin Deutschland ist die Heilenbecker Talsperre und liegt auf dem Gebiet Ennepetals.Letztere in meiner Fotostrecke!