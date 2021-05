Botanischer Garten und Johannisfriedhof in BielefeldRombergpark in Dortmund-BrünninghausenBenrather Schlosspark in Düsseldorf-BenrathRhododendrongarten im Panorama-Park Sauerland Wildpark, Kirchhundem bei OlpeLandschaftspark und Arboretum „Heilmannshof“, 320 Rhododendron-Arten und -Sorten, Nähe KrefeldDer Rhododendronpark des Vorwerkparks der Barmer Anlagen in Wuppertal.Das Rhododendrontal in der Gruga in Essen mit etwa 500 Arten.Die Rhododendron-Schlucht im Forstbotanischen Garten KölnSchlosspark Heltorf bei AngermundWilly-Dohmen-Park in Übach-PalenbergEin Zentrum der Rhododendronzucht in Deutschland ist der Landkreis Ammerland im nordwestlichen Niedersachsen. In der Kreisstadt Westerstede finden alle vier Jahre Rhododendronfesttage statt („Rhodo“), dabei handelt es sich um die größte Rhododendren-Ausstellung Europas. Es gibt in dem Landkreis mehrere Rhododendronparks, die über die Rhododendron-Routen mit dem Rad erfahren werden können.