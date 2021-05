Ferdinand von SaarVerhaucht sein stärkstes DüftenHat rings der bunte Flor,Und leiser in den LüftenErschallt der Vögel Chor.Des Frühlings reichstes PrangenFast ist es schon verblüht –Die zeitig aufgegangen,Die Rosen sind verblüht.Doch leuchtend will entfaltenPäonie ihre Pracht,Von hehren PfingstgewaltenIm tiefsten angefacht.Gleich einer späten Liebe,Die lang in sich geruht,Bricht sie mit mächtigem TriebeJetzt aus in Purpurglut.