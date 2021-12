Orcas gehören nicht in ein Aquarium

"Nach dem tragischen Tod von Trainer Alexis Martinez im Jahr 2009, dem Tod des Orca-Babys Vicky 2013 und nun dem plötzlichen Tod von Skyla ist es höchste Zeit, dass Loro Parque die Fortsetzung seines Orca-Zuchtprogrammes überdenkt", sagt Ulla Christina Ludewig, die sich bei WDC - Whale and Dolphin Conservation - für das Ende der Gefangenschaftshaltung von Orcas einsetzt. SeaWorld hatte 2016 die Beendigung des Orca-Zuchtprogramms in seinen Parks bekanntgegeben. Keto, Tekoa, Skyla und Kohana wurden aber nicht in diese Entscheidung einbezogen, sondern endgültig an den Loro Parque abgegeben.(Auszug aus einer WDC-Pressemitteilung)(Fotos von mir aus Januar 2021)