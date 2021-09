Mein Besuch in einer Baumschule am Niederrhein

Ihre Gartenreisen führten sie in die Barockgärten der westfälischen Wasserburg Schloss Anholt und auch nach Kempen in die Baumschule Höfkes, wo u.a. auch Groß-Bonsais gezüchtet werden. Die Tradition, die in Japan schon seit Jahrhunderten gepflegt wird, ist das Formen von Groß-Bonsais. Außer einem Baum mit ausgefallenem Wuchs und verschiedenen Scheren braucht der Gartendesigner viel Fantasie und noch mehr Geduld, bis der Groß-Bonsai seine Schönheit dem Betrachter zeigt. Als geeignete Bäume eignen sich dafür die Dreh- und Waldkiefer und kleinblättrige Laubbäume wie etwa der Rotdorn. Im Gegensatz zu Frau Kallert, die sich das Stylen der einheimischen Bäume nach japanischem Vorbild hat zeigen lassen, haben wir diese Bäume und eine menge mehr auf dem Areal der Baumschule angeschaut und bewundert.