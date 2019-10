Manchmal wird aus einem Regentropfen ein Wasserfall

...und es fängt doch alles so langsam an und nimmt dann doch rapide an Geschwindigkeit zu. Erst fällt ein Tropfen, dann folgt der Regen, es bilden sich Bäche, die in Flüsse münden, die in Seen führen und das Meer ansteigen lassen. Und da unser Wetter nicht mehr das ist, was es mal war, werden wir die Folgen ertragen müssen.