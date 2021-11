Wie du die Blätter golden färbst,Deiner reinen Luft so klar und still,Noch einmal ich mich freuen will.Ich geh den Wald, den Weiher entlang,Es schweigt das Leben, es schweigt Gesang,Ich hemme den Schritt, ich hemme den LaufErinnerungen ziehen herauf.Erinnerungen sehen mich an,Haben es wohl auch sonst getan.Nur eins hält nicht mehr damit Schritt.Lachende Zukunft geht nicht mehr mit.Vergangenheit hält mich in ihrem Bann,Vergangenheit hat mir's angetan,Den Blick in den Herbst, den hab ich frei,Den Blick in den Herbst. Aber der Mai?Theodor Fontane