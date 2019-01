Gestorben am 9. Juni 2014

Die Essener Polizei fuhr bis zum Morgen des 13. Juni 2014 insgesamt 950 sturmbedingte Einsätze. 2350 Einsätze registrierte die Feuerwehr Essen in derselben Zeit. Bei der Evakuierung des Festivals Open Air Werden gab es neun Schwer- und sechs Leichtverletzte. Zudem wurden Hunderte Autos von Bäumen zerstört. Neben dem Ufer des Baldeneysees und dem Grugapark wurden auch die Friedhöfe gesperrt. Der Essener Hauptbahnhof war von Pfingstmontag bis zum 14. Juni 2014 vom Zugverkehr abgeschnitten.In Essen wurden die anschließenden Aufräum- und Sägearbeiten von den Essener Hilfsorganisationen wie auch von den damals gebildeten Spontanhelfern der Initiative Essen packt an unterstützt.Insgesamt wurden in Essen 20.000 Bäume zerstört.