Die Wildnis ist es, die die Welt bewahrt.

Es gibt viele gute Gründe, die für das Anlegen einer Wildwiese sprechen: Nicht nur, dass ein solch blühender Teppich ein überaus erfreulicher Anblick ist, diese Wiese bietet zudem zahlreichen bedrohten Tier- und Pflanzenarten einen ökologischen Schutzraum. Aber was ist beim Anlegen einer solchen Wiese zu beachten?Zunächst einmal: Je „fetter“, also nährstoffreicher, ein Boden ist, desto weniger Wildblumen und Kräuter werden darauf wachsen. Eine Wildwiese gedeiht typischerweise am besten auf mageren, d. h. nährstoffarmen, Böden am besten. Ist der Boden ausreichend abgemagert, können Sie ihn für die Aussaat vorbereiten. Dazu graben Sie den Boden gründlich um und zerkleinern die Erdkrumen, bis sie so fein wie möglich sind. Das feine Saatgut mischen Sie am besten mit Sand (oder einer anderen Streuhilfe) und streuen es breitflächig und möglichst gleichmäßig auf der ganzen Fläche aus. Nehmen Sie dabei lieber zu viel als zu wenig Saatgut, denn erfahrungsgemäß haben Wildblumen im Vergleich zu Kulturpflanzen eine recht niedrige Keimquote. Die Samen dürfen nicht mit Erde bedeckt werden, da die meisten Wiesenblumen zu den Lichtkeimern zählen. Sie brauchen das Saatgut also nur leicht anzudrücken.Wildblumensaatgut ist nicht leicht zu bekommen. Die in den normalen Gartencentern erhältlichen Mischungen sind meist ungeeignet, da sie kaum einheimische sowie fast nur einjährige Arten enthalten. Damit kann sich auf Ihrer Grünfläche keine dauerhafte Wildblumenwiese etablieren. Bevorzugen Sie stattdessen Blumen und Kräuter, die mehrjährig sind und zudem in Ihrer Region heimisch. Derartige Sämereien erhalten Sie im Onlinehandel, im Landhandelsshop oder in einem Agrarcenter.