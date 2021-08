Die Familie der Feuerwanzen

An warmen Frühlingstagen verlassen die Tiere ihre Verstecke im Boden, in denen sie den Winter verbracht haben, und treten dann in großer Anzahl auf.Sie haben, wie alle Wanzen, Stinkdrüsen, die Sekrete mit einem süßlichen unangenehmen Geruch absondern, das ihre Feinde (z.B. Vögel) abschrecken soll. Andere Sekrete dienen offenbar der Kommunikation untereinander, z.B. zur Markierung von Futterstätten.Feuerwanzen paaren sich in einem bis zu 30 Stunden dauernden Ritual, wobei sie sich mit jeweils in die andere Richtung abgewandten Körpern zueinander stellen.Im Herbst suchen sich die Tiere Verstecke zum Überwintern im Boden oder unter Laub, wo sie sich meist in größerer Ansammlung zusammenfinden.