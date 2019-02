Der Tulpenwahn

Am 5. Februar, zwei Tage nach der Versteigerung, konnte keine der Tulpenzwiebeln beim Verkauf ihren Einkaufswert erzielen. Von diesem Tag an brach der Tulpenmarkt zusammen.Der Preis der Tulpen fiel um 95 Prozent und stürzte alle, die nicht rechtzeitig verkauft hatten, in den Ruin.