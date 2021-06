Das Wochenend-Rätsel - La Vie en Rose

Artemis: cremeweiße, stark gefüllte Blüte (6-8 cm), duftend, ballförmig, 2009Astrid Gräfin von Hardenberg: samtige, bordeauxfarbene Blüte (6-8 cm), stark gefüllt, stark duftend, 2001Astrid Lindgren: hellrosa gefüllte Blüte (8-10 cm), duftet nach Himbeeren, reich blühend, gut winterhart, 1989Barock: hellgelb bis rosafarbene, stark gefüllte Blüte (9-11 cm), süßlich-herber Duft, 1999Bremer Stadtmusikanten: cremerosa gefüllte Blüten (8-9 cm), leicht duftend, edelrosenartig, 2000Burgundy Ice: burgunderfarbene, halb gefüllte Blüte (6-8 cm), überreich blühend, sehr dunkle Staubgefäße, 1998Chippendale: lachsrosa, stark gefüllte Blüte (8-10 cm), duftend, becherförmig, 2005Colibri: pink-weiß-gestreifte, gefüllte Blüte (9-11 cm), interessantes Farbspiel, 2010Eden Rose: stark gefüllte, weiß/rosa Blüte (10-12 cm), leicht duftend, ballförmig, 1985Fruit: lachsrot/gelb-gestreifte, gefüllte Blüte (8-10 cm), duftend, 2002Grandhotel: samtig blutrote Blüte (7-9 cm), gefüllt, robust und gut winterhart, 1975Herkules: cremerosa, stark gefüllte Blüte (9 cm), duftend, Farbspiel zwischen Rosa, Lavendel und Gelb, 2007Lichtkönigin Lucia: kräftig zitronengelbe, halb gefüllte Blüte (8-10 cm), duftend, gut frosthart, 1966Moschusrose (Musquée Sans Souci): einfache weiße Blüte (5 cm), duftet nach Moschus, bildet im Herbst Hagebutten, 2002Pretty Kiss: einfache weiße Blüte mit rotem, breitem Rand (10-12 cm), riesige duftende Blütenteller mit gelben Staubgefäßen, 2006Rosenstadt Freising: halb gefüllte Blüte in Weiß mit rotem Rand (7-9 cm), verblühen in Rosarot, 2003Roter Korsar: dunkelrote, halb gefüllte Blüte (8-9 cm), 2004Sahara: gefüllte Blüte in Goldgelb mit bronzerotem Rand, würzig-herber Duft, 1996Sebastian Kneipp: cremerosa stark gefüllte Blüte (9-11 cm), duftend, 1997Soul: purpurviolette, stark gefüllte Blüte (8-10 cm), duftend, sehr widerstandsfähig gegen Blattkrankheiten, 2014Summer Lodge: purpurrot/orange/gelb-gestreifte, halb gefüllte Blüte (5-7 cm), bogig überhängendWesterland: kupferorange, halb gefüllte Blüte (9-11 cm), duftend, 1969usw., usw., und usw.Wie heißt die Rose auf Foto 21?