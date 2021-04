Zwei habe ich noch!

gibt es wieder.Die Vorgängermühle war im Jahr 1884 von Heinrich Niemann gebaut worden. Ausgestattet war sie mit Flügeln für Segeltuchbespannung und einem Steert, mit dem der Mühlenkopf gedreht werden konnte. In den 1930er-Jahren verfiel die Mühle zusehends, zwei Flügel waren bereits abgebrochen. Der Mahlbetrieb wurde eingestellt, die vorhandene Technik später ausgebaut und die Mühle letztlich in den 1960er-Jahren abgetragen. 2015 wurde die Mühle am selben Ort rekonstruiert.Die Holländer-Galeriewindmühle inwurde im Jahr 1866 inmitten grüner Wiesen am Rande des Fischerdorfes Warnemünde errichtet. Originalgetreu restauriert beherbergt Meyer’s Mühle seit Dezember 1994 ein Restaurant, eine Schänke und eine kleine Mühlenausstellung. Seit 1979 steht die Mühle unter Denkmalschutz.