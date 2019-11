Weihnachtskonzert mit Essener Projektchor e. V.

Essen : Reformationskirche |

Essen. Der Essener Projektchor lädt zum traditionellen Advents- und Weihnachtskonzert am 3. Advent in die Reformationskirche ein.



Passend zur Weihnachtszeit erklingt am dritten Advent das „Oratorio de Noel“ von Camille Saint–Saens. Romantische Harmonik – Harfe und Streicher – und ein klangvoller Chor mit fünf Solisten passen ausgezeichnet um die Ankunft eines Königs zu verkünden! Die Kantate Nr. 62 „Nun komm, der Heiden Heiland“ von Johann Sebastian Bach ergänzt das Programm.



Das Konzert beginnt am Sonntag, den 15. Dezember 2019 um 18:00 Uhr in der Reformationskirche, Essen-Rüttenscheid, Julienstraße 39.



Mitwirkende sind: Jana Thomas und Sabine Juchem (Sopran), Eva Trummer (Alt), Philipp Körner (Tenor), Michael Herget (Bass). Begleitet wird der Essener Projektchor von dem Orchester „caterva musica“. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Björn Christoff Spörkel.



Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind wie immer gern gesehen.



Gefördert wird das Konzert durch: den Landesmusikrat NRW, das Kulturbüro der Stadt Essen, die Bezirksvertretung der Stadt Essen, den Förderverein Kirchenmusik an der Reformationskirche , die Allbau Stiftung, die Sparkasse Essen und die Dr. Josef und Brigitte Pauli Stiftung.