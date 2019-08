Tallinn in Estland

Estland hat nur 1,4 Millionen Einwohner und gehört wie Lettland und Litauen zu den drei baltischen Staaten. Es grenzt an Lettland und Russland und ist in 15 Provinzen aufgeteilt. Schier endlose Küsten mit weißen Sandstränden sowie zahlreichen Seen und Wälder prägen die Landschaft Estlands. Die Sprache und Lebensweise ähnelt der, der Finnen. Mehrere Jahrhunderte gingen Land und die Hauptstadt durch die Hände vieler Herren: Das Dänische Königreich, der Deutsche Orden, die Schweden und die Sowjetrepublik erhoben zu der ein und anderen Zeit Anspruch auf die florierende Stadt am Finnischen Meerbusen. Erst 1991 hat Estland uns somit die Stadt Tallinn seine Unabhängigkeit wiedererlangt.Nächster und letzter Stopp - Kopenhagen, Dänemark