Stadt mit X

Die Xantener Geschichte - ein Überblick in Zahlen.Um 5500 v. Chr.Neusteinzeitliche Bauern besiedelten den Xantener Raum.12 v. Chr.Gründung des römischen Militärlagers Vetera Castra I.9 n. Chr.Auszug des Varus zur Schlacht nach Kalkriese gegen Armin, den Cherusker.98Verleihung der Stadtrechte durch Kaiser Marcus UlpiusTraianus an die entstandene römische Siedlung, die Colonia Ulpia Traiana, abgekürzt CUT.Um 275Zerstörung der CUTdurch die Franken; Anlage der Festung innerhalb der CUT.362 -363Christenverfolgung; der Legende nach wurde in Birten der römische Hauptmanns Viktor mit seinen Gefolgsleuten hingerichtet.Frühes 5. JahrhundertEnde der Römerherrschaft in Niedergermanien.Im 8. JahrhundertGründung des Viktor-Stiftes. Eine erste Gedächtnisstätte entstand zum Ende des 4. Jahrhunderts, die durch Neu- und Erweiterungsbauten ersetzt wurde.862-864Xanten war Angriffen durch die Wikinger ausgesetzt.1228Verleihung der Stadtrechte an den Markt Xanten.1263Grundsteinlegung zum Bau des gotischen Doms St. Viktor.Bau des romanischen Westchors mit den beiden Türmen ab 1167.Nach 1535Verarmung der Stadt durch die Verlagerung des Rheines.1794-1814Französische Herrschaft; Verweltlichung des Kirchenbesitzes.1945Fast vollständige Zerstörung von Stadt und Dom; der anschließende Wiederaufbau wurde behutsam durchgeführt.1969Kommunale Neugliederung: Einbeziehung der umliegenden Ortschaften in das Stadtgebiet Xantens.1977Eröffnung des LVR-Archäologischen Parks Xanten.1982Eröffnung des Freizeitzentrums mit seinen Wassersportangeboten vor den Toren der Stadt.1988Xanten wird "staatlich anerkannter Erholungsort".2003775-jähriges Jubiläum der Stadtgründung.2004Eröffnung der Jugendherberge.2008Eröffnung des neuen LVR-RömerMuseums im LVR-Archäologischen Park Xanten.2010Eröffnung: StiftsMuseum Xanten, Siegfriedmuseum Xanten, bis 2012 Nibelungen(h)ort genannt, und Hafen Xanten.2014Xanten wird der erste staatlich anerkannte Luftkurort im Regierungsbezirk Düsseldorf.2017Beginn der Bauarbeiten im Grüngürtel für den Xantener Kurpark, genannt Park der Begegnung.Einweihung des ersten Bauabschnitts am 7. Dezember 2017.2019Eröffnung des Kurparks.