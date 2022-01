SherlocKids - Der magische Wald

Premiere: Sonntag, 20.März, 15 Uhr

Junge Menschen für das Theater zu begeistern und dabei ihre Sinne zu fordern, in der Natur, mit Rätseln, die ausschließlich ohne Technik, Google und Co zu lösen sind: Das ist die Idee hinter den SherlocKids. Es sind Outdoor-Abenteuer für kleine Detektive, an denen aber auch die Erwachsenen ihren Spaß haben (können).Der Wald ist in Aufruhr. Der Hüter des magischen Steins ist plötzlich verschwunden. Niemand weiß, wo er ist und ob er jemals wiederkommen wird. Und so entscheidet Waldi, der Wächter des Waldes, ein Team Detektive zu engagieren, um den Fall zu lösen. Ein Brief führt die Ermittlungen über Stock und Stein quer durch den Wald. Die Lösung scheint in greifbarer Nähe zu sein...Ein pädagogisch wertvolles Naturabenteuer um einen kleinen Kriminalfall und die Bedeutung des Waldes.Alle weiteren Infos,Tickets etc. unter unserer Webseite Fünf Schauspieler an fünf Standorten verkörpern mysteriöse und spannende Figuren und helfen den Kindern beim Lösen des Falls.Altersklasse:Etwa 8 bis 12 Jahre(Mindestteilnehmerzahl 6 Kinder, maximal 10 Kinder)Es gelten die jeweils gültigen Coronabestimmungen für Eltern und Kinder im Freien.Die Darsteller sind alle vollständig geimpft bzw. geboostert.Dauer:etwa 75 MinutenErwachsene (maximal zwei) müssen mitlaufen