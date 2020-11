Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach 

„Schloss und Dorf liegen auf einem hohen Berge, von dem man viele Meilen voll Wälder, Äcker und Heiden, in der Ferne eine Strecke des Rheines und die berühmten Sieben Berge sieht. […] Ich glaube, dass die Götter dann und wann auf einer silbernen Wolke so ihren Nektar trinken und die Hälfte der Erde übersehen!“Goethe selbst schrieb im 14. Buch in Dichtung und Wahrheit:„Deutlicher ist mir eine Fahrt nach dem Jagdschloß Bensberg, das auf der rechten Seite des Rheins gelegen, der herrlichsten Aussicht genoß. Was mich daselbst über alle Maßen entzückte, waren die Wandverzierungen durch Weenix…“Heute, fast 250 Jahre später, ist aus dem Jagdschloss ein 5 Sterne-Grand-Hotel geworden, das auf Gäste wartet.