„Orthodox“ heißt so viel wie „richtige Verehrung“

Der Eintritt zur Kathedrale von Uspenski ist kostenlos. Es ist an jedem Tag der Woche geöffnet – außer montags im Winter.1917 ist Finnland selbständig geworden, und seit 1923 hat Finnland Religionsfreiheit gesetzlich ermöglicht. Der Leiter der orthodoxen Kirche ist Erzbischof Leo seit 2001. Ab 1. Januar 2018 ist sein Sitz in Helsinki und nicht mehr in Kuopio. In Kuopio bleibt das orthodoxe Kirchenamt. Früher haben die meisten Orthodoxen in Ost-Finnland gewohnt, aber zur Zeit sind die meisten in Helsinki.