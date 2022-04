befinden sich fast drei Millionen Objekte, unter anderem archäologische Fundstücke sowie die neben dem Louvre und dem Prado bedeutendste Sammlung klassischer europäischer Kunst. In mehr als 350 Sälen sind etwa 65.000 Exponate ausgestellt. Zu den ausgestellten Bildern gehören Werke holländischer und französischer Meister wie Rembrandt, Rubens, Matisse und Paul Gauguin. Außerdem sind zwei Gemälde des italienischen Universalgenies Leonardo da Vinci sowie im nahegelegenen Generalstabsgebäude 31 Gemälde des spanischen Malers Pablo Picasso ausgestellt. Das Museum hat etwa 2.500 Mitarbeiter und etwa 5 Mio. Besucher im Jahr. (Zahlen aus 2019)(* um 1480; † 30. Juli 1528), geboren als Jacopo Palma und auch bekannt als Jacopo Negretti, war ein venezianischer Maler der italienischen Hochrenaissance. Er wurde in Serina Alta in der Nähe von Bergamo geboren, einer Abhängigkeit der Republik Venedig, aber seine aufgezeichnete Karriere fand alle in oder in der Nähe von Venedig statt. Er wird auf Englisch Palma Vecchio genannt ("Palma der Ältere", italienisch Palma il Vecchio), um ihn von Palma il Giovane ("Palma der Jüngere", 1548/50-1628), seinem Großneffen, der ebenfalls Maler war, zu unterscheiden.Er malte die neuen pastoralen Mythologien und halbfigurigen Porträts, oft von idealisierten Schönheiten, die damals wie heute verlockend verdächtigt wurden, Porträts der berühmten Kurtisanen Venedigs zu sein. Er malte auch religiöse Stücke, insbesondere die Entwicklung der sacra conversazione (die Jungfrau mit Kind mit einer Gruppe von Heiligen und vielleicht Spendern) in horizontaler Form mit einem Landschaftshintergrund. In anderen, säkularen Gruppen scheint etwas zwischen den Figuren zu passieren, obwohl genau das unklar ist. Alle diese Arten von Gemälden wurden von wohlhabenden Venezianern für ihre Häuser bevormundet.Er malte auch traditionelle vertikale Altarbilder für Kirchen in Venedig und rund um die venezianischen Gebiete auf dem Festland. Er erhielt jedoch erst 1525 den Auftrag, einen Hauptaltar in Venedig in Sant'Elena in Venedig (heute Brera, Mailand) zu malen.