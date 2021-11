Kunst auf Rot!

Steinskulpturen aus dem südafrikanischen Zimbabwe gehören zu den Highlights der internationalen Steinbildhauerszene. Dabei hat die Steinkunst Zimbabwes einen weit zurückliegenden historischen Hintergrund. Die Ursprünge führen auf das 11.-15. Jahrhundert zurück. In "Great Zimbabwe", der bedeutendsten Ruinenstätte südlich der Sahara, wurden die ersten Funde gemacht. Die Steinskulpturen jener Zeit zeigen Formen eines altertümlichen Vogels, dem heutigen nationalen Symbol Zimbabwes. Kunstskulpturen zeitgenössischer afrikanischer Künstler sind überall verstreut in deutschen Zoos und Parks hier bei uns in Deutschland zu entdecken. Ein Schloss im Ruhrgebiet zeigt konzentriert diese Shona-Art vor roten Hintergrund. Einige Fotos habe ich dann zusätzlich dann noch farblich verändert. Ob ich da ein Zinnoberrot getroffen habe, sei mal dahingestellt.