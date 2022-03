Ist die vielgepriesene Seele Russlands nur eine große Illusion?

2019 wollte ich die russische Seele im Katharinenpalast erspüren; das ist mir zwar nicht gelungen, ergriffen war ich trotzdem. In der Zarenresidenz Puschkin, 25 Kilometer von St. Petersburg entfernt, befindet sich der prunkvolle Katharinenpalast mit seinen goldenen Zwiebeltürmen. Der Palast mit der blauen Fassade und den weiß-goldenen Elementen war einst die Lieblingsresidenz von Katharina der Großen. Besonders sehenswert ist das legendäre Bernsteinzimmer. Er wurde in den Jahren 1748–1756 im Auftrag von Zarin Elisabeth nach Plänen von Bartolomeo Francesco Rastrelli im Stil des Barocks erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage von der deutschen Wehrmacht zerstört und danach von sowjetischen Restauratoren wiederaufgebaut. Im Zuge der Restaurierungsarbeiten wurden die Deckenmalerei, die Mosaiktafeln aus Lapislazuli und die textile Wandverkleidung wiederhergestellt. Die „goldenen“ Seidentapeten wurden in der gleichen französischen Manufaktur in Lyon angefertigt, die im 19. Jahrhundert den Auftrag des russischen Zarenhofs erfüllt hatte.Ob ich jemals St. Petersburg mit seinen Kunstschätzen besuchen werde, steht in den Sternen. Der russischen Bevölkerung kann nur wünschen, dass Frieden ihre Seelen wieder beflügeln wird.(Teilauszüge aus diversen Quellen)