Die Zaanse Schans

ist ein Ortsteil in der Gemeinde Zaanstad, gegenüber von Zaandijk an der Zaan gelegen. Ja, geht`s noch? Kann der Flecken nicht Bergen oder Hügel heißen? Die Holländer wieder, immer mit ihrem Kauderwelsch. Zwischen 1961 und 1974 wurden viele alte Gebäude aus der Zaanstreek zur Zaanse Schans transportiert, wieder aufgebaut und in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Es hört nicht auf! Wie viel Z kann ich Euch noch zumuten! Jährlich, 2020 ausgenommen, besuchen ca, 2 Mio. Besucher das Freilichtmuseum um sich neben Küferei und Käserei, Museen und Souvenirläden auch die Mühlen an der Zaan anzusehen.Gewürzmühle De HuismanPaltrok-Sägemühle De Gekroonde PoelenburgFarbmühle De KatSägemühle Het Jonge SchaapÖlmühle De OsÖlmühle De ZoekerSägemühle Het KlaverbladÖlmühle De Bonte HenAls wir auf dem Gelände unterwegs gewesen sind, belagerten Scharen von Asiaten die Mühlen; einige Fotos konnte ich dann doch noch ungehindert schießen. Viel Spaß.