Die Filialkirche in Werden 

Durch die Säkularisation 1803 wurde das Gebäude ab 1811 als Kornlager und später als Wohnraum genutzt, bis man ab 1957 die eingezogenen Zwischenwände und Einbauten wieder entfernte. Die wiederhergestellte Kirche wurde 1965 neu geweiht. 1968 wurden in der Vorder- und Rückseite des Altars jeweils ein Relief des Bildhauers Elmar Hillebrand eingelassen. 1985 wurde die Kirche einschließlich der Balkendecke nach Entwürfen des Hattinger Künstlers Egon Stratmann zum Teil unter Anlehnung an farbhistorische Unterlagen ausgemalt. In den Nischen der Chorseitenwände befinden sich noch Reste historischer, figürlicher Ausmalungen. 1991 erhielt das Gebäude nach einer großzügigen Spende ein Bronzeportal, das vom Künstler Jürgen Goertz entworfen wurde. Als vermutlich älteste für Pfarrzwecke errichtete Filialkirche nördlich der Alpen dient sie heute wieder dem Pfarrgottesdienst und wird wegen ihrer Akustik und ihrem schlichten Erscheinungsbild gern als Kirche für Traugottesdienste gewählt.