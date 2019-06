Wegen des Schutzes durch Torpedonetze konstruierten die Briten die Roll- oder Rotationsbombe. Dabei handelte es sich um eine walzenförmige Bombe mit 4 Tonnen Gewicht, die ca. 3 Tonnen Sprengstoff enthielt, die von einem Elektromotor kurz vor dem Abwurf in eine Rückwärtsdrehung versetzt wurde (Rotationsgeschwindigkeit: 500 Umdrehungen pro Minute). Die Bombe sprang nach dem Abwurf wie ein flacher Kieselstein beim Steinehüpfen über die Wasseroberfläche und konnte somit die Torpedo-Abwehrnetze überwinden. An der Staumauer angelangt, kam sie mit einer geringen Restgeschwindigkeit zum Sinken. Durch einen Druckzünder wurde die Bombe in etwa 10 m Tiefe zur Explosion gebracht, wo sie ein Loch in die Talsperre reißen sollte.Weil die Ennepetalsperre versteckt liegt und schlecht zu orten war, blieb sie unbeschädigt erhalten, während ihre viel größeren Schwestern an Eder und Möhne mit verheerenden Folgen getroffen wurden. Ich stelle euch diese Talsperre und ihr Umland aus mehreren Blickwinkeln einmal vor.