Das Eisenbahnmuseum (EBM) in Bochum-Dahlhausen 

Zu den neuen Regeln gehören:Der Pendelverkehr zum/vom S-Bahnhof Dahlhausen ist nicht in Betrieb> Kleine Ausstellungsräume sowie die Lokomotivführerstände sind nicht zugänglich> Im Museum gibt es derzeit leider kein Angebot mit Getränken und Snacks> Am Empfang liegen Pläne für einen Rundgang durch das Museum aus.> Um Personenansammlungen an den Exponaten möglichst zu vermeiden sind die Laufwege in den Gebäuden als "Einbahnstraße" angelegt.> In allen Gebäuden sind eigene Schutzmasken anzulegen.> Halten Sie bitten ausreichend Abstand zu anderen Besuchern.> Ebenso sind die aushängenden Hygienevorschriften zu beachten.> Bis auf weiteres können leider keine Gruppen zugelassen werden.