Danzig in Polen

Danzig (Gdansk) ist mit vielen Sehenswürdigkeiten nur so gespickt. Die Langgasse und der sich daran anschließende Lange Markt beherbergen die meisten Sehenswürdigkeiten und markieren die Hauptstraße der Rechtstadt und auch den Königsweg in Danzig. Dieser Bereich ist ebenso eine reine Fußgängerzone wie die Frauengasse die eine Parallelstraße ist, wie auch die quer laufende Flusspromenade. Die frühen Erzählungen des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass, der 1927 in Langfuhr geboren wurde, spielen in der Stadt. Im Roman Die Blechtrommel fasste der Literaturnobelpreisträger und Ehrenbürger der Stadt Gdańsk die Geschichte Danzigs so zusammen: „Zuerst kamen die Rugier, dann kamen die Goten und Gepiden, sodann die Kaschuben, von denen Oskar in direkter Linie abstammt. Bald darauf schickten die Polen den Adalbert von Prag. Der kam mit dem Kreuz und wurde von Kaschuben oder Pruzzen mit der Axt erschlagen. Das geschah in einem Fischerdorf und das Dorf hieß Gyddanyzc. Aus Gydannyzc machte man Danczik, aus Danczik wurde Dantzig, das sich später Danzig schrieb, und heute heißt Danzig Gdańsk. (teilweise Auszüge aus WIKIPEDIA)Im Norden von Polen liegen die Hafenstädte Gdingen und Danzig sowie der Küstenort Sopot. Zusammen bilden diese drei Städte die sogenannte Dreistadt, die sich über rund 45 km entlang der polnischen Küste erstreckt. Die Städte liegen in Pommern, das für seine bewegte Geschichte, charakteristische Baukunst, abwechslungsreiche Flora und Fauna sowie für geschmackvolle Bernsteinerzeugnisse bekannt ist.