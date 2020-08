Zerfall, Vermüllung, Untergang der Welt 

(Albert Schweitzer)Wenn ich mir meine Fotos anschaue und an dieses Jahr denke, fehlt mir nichts Positives ein, außer "Et rheinisch Jrundjesetz"Artikel 1: Et es wie et es.(„Es ist, wie es ist.“)Sieh den Tatsachen ins Auge, du kannst eh nichts ändern.Artikel 2: Et kütt wie et kütt.(„Es kommt, wie es kommt.“)Füge dich in das Unabwendbare; du kannst ohnehin nichts am Lauf der Dinge ändern.Artikel 3: Et hätt noch emmer joot jejange.(„Es ist bisher noch immer gut gegangen.“)Was gestern gut gegangen ist, wird auch morgen funktionieren.Situationsabhängig auch: Wir wissen, es ist Murks, aber es wird schon gut gehen.Artikel 4: Wat fott es, es fott.(„Was fort ist, ist fort.“)Jammer den Dingen nicht nach und trauer nicht um längst vergessene Dinge.Artikel 5: Et bliev nix wie et wor.(„Es bleibt nichts, wie es war.“)Sei offen für Neuerungen.Artikel 6: Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet.(„Kennen wir nicht, brauchen wir nicht, fort damit.“)Sei kritisch, wenn Neuerungen überhandnehmen.Artikel 7: Wat wells de maache?(„Was willst du machen?“)Füg dich in dein Schicksal.Artikel 8: Maach et joot, ävver nit zo off.(„Mach es gut, aber nicht zu oft.“)Qualität über Quantität.Artikel 9: Wat soll dä Kwatsch/Käu?(„Was soll das sinnlose Gerede?“)Stell immer die Universalfrage.Artikel 10: Drinks de ejne met?(„Trinkst du einen mit?“)Komm dem Gebot der Gastfreundschaft nach.Artikel 11: Do laachs de disch kapott.(„Da lachst du dich kaputt.“)Bewahr dir eine gesunde Einstellung zum Humor.