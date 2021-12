Wenn der Totort zum Tatort wird

Essen : Friedhof |



Totort, was für ein Wort. Nun gut – der Friedhof ist natürlich gemeint.

Nur gut, dass sich die Verstorbenen vom Vandalismus nicht aus der ewigen Ruhe bringen lassen.Besonders schmerzlich empfinden Hinterbliebene, wenn sie die Grabstätte vollkommen verwüstet vorfinden. Immer wieder werden Grablampen und Figuren entwendet, Gräber mutwillig zerstört.Meine ernstgemeinte Frage – wie konnte es eigentlich zu so einem Übergriff kommen, wie im Juli 2021 in Essen zum Beispiel? Trauergäste sollen am Rande einer muslimischen Bestattung den Friedhofsleiter geschlagen haben. Ferner soll eine Friedhofmitarbeiterin verbalen Übergriffen sowie einer Spuckattacke ausgesetzt gewesen sein.Fragt man sich als Otto Normalsterblicher da nicht, was die Trauergäste zu solch einer Untat veranlasst hatte? Die Stadt spricht ganz klar von Einzelfällen, aber mit keinem Wort wie oder warum es zu dem Vorfall kam.Wie ich das verstanden habe, will die Stadt mit scharfen Regeln Großbestattungen unter „Beobachtung“ halten. Termine für sogenannte Großbestattungen sollen erst nach Zusage von Ordnungsamt und Polizei bestätigt werden. Ohoh .. ich höre jetzt schon, was die Linken dazu sagen.Ich persönlich fände es angebracht, gegen das Problem Vandalismus auf den Friedhöfen mit Videokameras vorzugehen.Außerdem - vielleicht sollten sich die trauernden Hinterbliebenen überlegen, ob ein richtig schwerer Grabstein aus Stein, mit hineingehauenen Initialen in Stein, vor Diebstahl nicht sicherer ist, als so ein Kupferengel mit Kupferlaterne und und sonstigem ... Beiwerk.