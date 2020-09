Neulich bei der Polizei

Meine Frau ist gestern zum Shopping in die Stadt gefahren und nicht wieder nach Hause gekommen.”Polizeibeamter: “Wir brauchen eine Personenbeschreibung. Wie groß ist Ihre Frau?”Ehemann: “Weiß ich nicht. Habe nie nachgemessen…”Polizist: “Schlank? Korpulent?”Ehemann: Hmm – schlank, nee, ach oder doch fast schon korpulent…? Ich weiß nicht recht!Polizist: Augenfarbe?Ehemann: Habe ich nie drauf geachtet…Polizist: Haarfarbe?Ehemann: Wechselt ständig…Polizist: Welche Kleidung trug Ihre Frau, als Sie sie zuletzt gesehen haben?Ehemann: Hmm, ich meine ein Kleid… Oder die Jeans und Pulli? Ich kann es beim besten Willen nicht sagen!Polizist: Ist sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem PKW in die Stadt gefahren?Ehemann: “Mit meinem metallic schwarzen Audi A8 mit 3.0 ltr. V6 Motor, 333 PS, 8 Stufen Tiptronic Automatikgetriebe, LED Xenonlicht, 20 Zoll Alufelgen im Propeller-Design und 275er Breitreifen, Panorama Schiebedach, Navi, Alcantara Ledersitze und hat an der Fahrertür einen klitzekleinen Kratzer…”Plötzlich muss der Mann ganz bitterlich weinen.Polizist: “Machen Sie sich keine Sorgen – wir finden Ihr Auto!”