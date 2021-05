Er ragt 55 Meter hoch und hat 80 Jahre auf dem Buckel: Der älteste Hochofen im Revier steht auf der Henrichshütte in Hattingen. Zur Blütezeit arbeiteten 10.000 Menschen in dem Werk nahe der Ruhr. Heute ist es ein Freiluftmuseum.Die Schachtanlage Prosper II in Bottrop war bis zur endgültigen Einstellung der Steinkohleförderung Standort der Zentralaufbereitung. Die dortigen Schächte 2 und 8 wurden bereits 1986 verfüllt, die Förderung erfolgte hiernach am Standort noch über den Förderberg Prosper. Der Förderberg wurde im Mai 2020 verfüllt, im gleichen Jahr wurde mit dem Abbruch der Tagesanlagen begonnen. Auf dem Gelände soll ein neues Stadtquartier entstehen.Die Kombination Malakowturm/Fördergerüst von Schacht Prosper 2 bleibt als Industriedenkmal erhalten.Tiger and Turtle – Magic Mountain ist eine einer Achterbahn nachempfundene Landmarke auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe im Angerpark in Duisburg-Angerhausen. Die Großskulptur ist ein Kunstwerk von Heike Mutter und Ulrich Genth, das im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 entwickelt wurde.Der Halbachhammer im Essener Stadtteil Fulerum ist das umgesetzte Überbleibsel der mittelalterlichen Fickynhütte aus Weidenau an der Sieg. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach ließ ihn ins Nachtigallental in Sichtweite der Margarethenhöhe versetzen und schenkte ihn der Stadt. Heute ist der Halbachhammer ein technisches und wirtschaftsgeschichtliches Denkmal, eine Außenstelle des Ruhr Museums und Teil der Route der Industriekultur.Im Labradorhafen (am südlichen Ende des Fischereihafens II) in Bremerhaven und auf der Luneplate hat sich Industrie für Bau, Betrieb und Versorgung von Offshore-Windparks angesiedelt. Im sogenannten Blexer Bogen der Weser soll der Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB) errichtet werden.Der Aufstieg und Niedergang eines Hochofenwerks lässt sich gut am Beispiel "Phoenix-West" in Dortmund beobachten. Nach der Stilllegung folgt die Umgestaltung des Geländes mitsamt den anliegenden Schlackenhalden zu einem Gewerbe- und Naherholungsgebiet. Im Zentrum steht heute das alte Hochofenwerk als eindrucksvolles Industriedenkmal, eingerahmt vom großen Hoesch-Gasometer und der Phoenixhalle inmitten einer Anlage von breiten Boulevards, ausladenden Freitreppen, munter plätschernden Kaskaden und großen Plätzen.Er ist aus der erstenroßenhrländischenrtenbau-Ausstellung im Jahr 1929 hervorgegangen und wurde ein Jahr später als ein dem Gemeinwohl dienender Volkspark wiedereröffnet. 1938 war derpark Austragungsort der Reichsgartenschau, im Zweiten Weltkrieg wurde er zerstört. Nach Wiederaufbau und späterer Erweiterung wurden im Grugapark 1952 die zweite Gruga-Ausstellung und 1965 die Bundesgartenschau ausgerichtet. Heute dient der Park in Essen der Naherholung, als Spiel- und Sportstätte und als Veranstaltungsort für Konzerte und Feste.Einst liefen hier Opel-Modelle vom Band und heute siedeln sich innovative Unternehmen in Bochum an. Das riesige Areal im Osten Bochums bietet der Stadt das, wonach sich zahlreiche andere Kommunen gerade im Ruhrgebiet sehnen: genügend Fläche, um auf unterschiedlichste Ansiedlungswünsche flexibel reagieren und diese ohne Denkverbote realisieren zu können.Der zentral gelegene Kuppelbau im botanischen Garten der Uni in Düsseldorf ist ein Kaltgewächshaus mit einer Grundfläche von ca. 1000 m². Der Kuppelbau hat im Winter eine Temperatur von 12–15 °C und enthält Pflanzen aus Gebieten mit warmen, trockenen Sommern und regenreichen Wintern. Dies sind einerseits Pflanzen des Mittelmeerraums und der Kanarischen Inseln, aber andererseits auch Pflanzen aus Australien, Neuseeland, Asien, Südafrika, Chile und Kalifornien.Ein Bett im Baum, das ist immer noch frei. Und wer es nicht sieht, der schaut zu viel auf den Boden, anstatt seine Blicke an das Schöne in der Welt zu richten.Die Dodge Tomahawk ist das schnellste Motorrad der Welt. Seine Höchstgeschwindigkeit ist umstritten. Der Hubraum ist 8,3 Liter. Das schnellste Motorrad wurde 2003 produziert. Sein Motor hat 10 Zylinder und eine Leistung von 500 PS. Obwohl es nie Massenproduktion war oder sein wird, ist das Motorrad mit einem Benzinmotor ausgestattet und kann auf den Straßen gesehen werden. Die maximale Geschwindigkeit dieses Motorrades kann nicht bestimmt werden, denn das Motorrad eigentlich nie wirklich getestet wurde. Die Ingenieure von Dodge behaupten jedoch, dass Dodge Tomahawk dank der Beziehung der Leistung / Gewicht / Drehmoment eine Geschwindigkeit von 680 km/h erreichen kann.