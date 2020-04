In Corona-Zeiten ist jeder Tote...

Mit seinen derzeit 1400 Todesfällen kommt Deutschland auf eine Sterblichkeitsrate von 1,5 Prozent. Das ist sehr niedrig verglichen mit 12 Prozent in Italien, rund 10 Prozent in Spanien, Frankreich und Großbritannien, 4 Prozent in China und 2,5 Prozent in den USA. Selbst Südkorea, das immer wieder als Vorbild genannt wird, weist mit 1,7 Prozent eine höhere Todesrate auf.Noch schlimmer wird es, wenn Statistiken auftauchen von 10,3 Tote auf 1000 Infizierte! Wer ist denn dann nur zu 1/3 tot erklärt worden? Werdet mal Alle wieder normal und bleibt gesund, auch im Kopf!