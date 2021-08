Der schön lackierte Flitzer steht in einem Ortsteil ein Weserstadt. Gesucht wird der 1. Buchstabe der Ortschaft.Der Lincoln Continental steht in einer Bierstadt. Gesucht wird der 1. Buchstabe der Stadt.Der Mercedes W 100 steht in einer hessischen Stadt, aus der ein berühmter Arzt stammte. Gesucht wird der 1. Buchstabe der Stadt.Die 3 Buchstaben von links nach rechts gelesen ergeben den Namen einer indonesischen Vulkaninsel. Wie heißt sie?