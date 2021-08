Ein ganz normales Gespräch am Frühstückstisch

: Was würdest Du machen, wenn ich sterben würde?Er: Um dich trauern.: Lange?Er: Sehr lange!: Warum?Er: (mit ernstem Gesicht) Weil ich dich liebe und dein Verlust sehr schmerzlich für mich wäre. Darum!: (mit einem Lächeln) Das ist lieb. - Würdest du wieder heiraten?Er: Nein.: (mit gekränkten Gesichtsausdruck) Warum nicht? Bist Du nicht gerne verheiratet?Er: Doch, bin ich.: Also würdest Du wieder heiraten?Er: (räuspert sich) Ich denke, wenn ich lange genug getrauert habe und mein Leben wieder einen Sinn ergibt, ja.: Würdest du mit ihr auch in unserem Bett schlafen?Er: Wäre doch angebracht, oder?: Würdest Du mein Bild durch ihres auf deinem Nachttisch ersetzen?Er: Ich würde beide Bilder aufstellen.: Du würdest auch Sex mit ihr machen? In unserem Bett?Er: (trinkt einen Schluck Kaffee) Würde sich sicherlich so ergeben ... Ja.: Würdest du auch mit ihr Golf spielen?Er: Ja, würde ich.: Würdest Du Ihr auch meine Golfschläger geben?Er: Nein, Sie ist Linkshänderin.: ??????!!!?!!!!!Er: Sch...