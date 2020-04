Die Heilige Corona

Corona hoch erhoben aus diesem Erdental,ew` gen Glorie droben, im hehren Himmelssaal.Gott hast du gestritten, mit Mut und heil`ger Freud,Gott hast du gelitten, viel Widerwärtigkeit.Corona!Auf Gott allein vertrautet hast du in jeder Notund demutsvoll geschauet auf Jesu Kreuz und Tod.Nun strahlst du auf dem Throne in der Verlärung Glanz,nun schmücket dich zum Lohne des Himmels Lobeerkranz.Corona!Dein Herz wollst du auch lenken zu uns den Kindern dein,wollst unser stets gedenken, uns Hort und Zuflucht sein.Hilf Stärke uns erlangen in diesem des Himmels Seligkeit.Corona!Wer dieses Lied einmal singen möchte, der muss sich der Melodie von "Gelobt sei Jesus Christus in alle Ewigkeit" bedienen.