Der Jahreskalender 2022 ist fertig!

Wie eine Oase fügt sich die Riederalp in die einzigartige Natur der Aletsch Arena ein. Das autofreie Dorf ist in eine heimelige und familiäre Atmosphäre gehüllt und mit dem Gütesiegel «Family Destination» des Schweizer Tourismus-Verbands ausgestattet. Hoch über dem Rhonetal gelegen ist die Riederalp ein Ferienparadies für alle Jahreszeiten.Der Grugapark in Essen ist ein botanischer Garten mit schönen und seltenen Pflanzen, ein attraktiver Tierpark, ein Spiel- und Sportparadies, ein Gesundheits- und Kurort, ein Freizeittreff mit riesigen Wiesen, Tummel- und Grillplätzen und vieles mehr. Er entstand aus der Großen Ruhrländischen Gartenbauausstellung 1929 und gehört zu den schönsten und größten Landschaftsparks Europas.