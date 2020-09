dass ich nicht, wie mein Vater, jahrelang in Kriegsgefangenschaft musste und menschenunwürdig behandelt wurde.....dass ich nicht vertrieben wurde, wie meine Mutter, die aus ihrer Heimat bei Breslau flüchten musste....dass ich bis heute gesund geblieben bin.....dass ich eine liebevolle Frau seit nunmehr über 40 Jahren an meiner Seite habe....dass ich keine Not leiden muss und mein täglich Brot habe......dass ich Menschen kenne, die ich Freunde nenne.....dass ich optimistisch in die Zukunft schaue, weil ich weiß, es hätte alles schlimmer kommen können, wäre ich nicht in Deutschland geboren worden.