Da fragt er mich doch tatsächlich.....Was haben Sie denn für eine Gesinnung?

Thomas T wie Theodor, H wie Heinrich, O wie Otto......Stopp, höre ich am anderen Ende der Leitung. Was haben Sie denn für eine Gesinnung? Ich bin perplex. stottere noch M wie Martha.....Ja, guter Mann wissen Sie denn wie man jetzt buchstabiert und klärt mich auf......Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat sich seit Herbst die Norm "Diktierregeln" vorgenommen - und damit auch die offizielle Buchstabiertafel als Teil davon. Konkrete Bezeichnungen für die einzelnen Buchstaben werden noch nicht verraten. Nur so viel: Künftig sollen Städte statt Vornamen die richtige Schreibweise von Wörtern, Mailadressen oder Aktenzeichen sichern. Statt W wie Wilhelm könnte es dann Wiesbaden oder Worms heißen.Gut, sage ich, dann noch mal von vorne....Thomas T wie Tauberbischofsheim, H wie Herbertshofen.......Ja, so doch nicht, da müssen Sie schon die richtigen Städte nennen. Gut, sage ich, dann buchstabieren Sie doch mal Ihren Namen und er legt stramm los...Meyer - M wie München, E wie Essen Y wie Jülich nur vorne mit einem Y wie früher Ypsilon....Ich lege auf und schreibe einen Brief!